Cava de’ Tirreni e il mondo del giornalismo piangono Patrizia Reso . Il ricordo di Antonio Di Giovanni

Ciao Pat.

Te ne sei andata nel silenzio irreale di una città che sarà ancora più sola senza di te. Tutti noi, uomini e donne ti dobbiamo dire solo grazie per averci permesso di essere tuoi amici. Avevamo due visioni diverse della vita, ma abbiamo imparato a volerci bene, anche provenendo da due mondi diversi. Eri la mia “coscienza critica “, quando ero presidente dell’associazione giornalisti “Lucio Barone”, ma tu per me eri la Donna, punto, una di quelle Donne che, senza fronzoli e senza orpelli o ami o odi. Ed io ti “amavo” con il suo sorriso sornione, con i tuoi scatti da “pasionaria” con la consapevolezza che tu.. Potevi e quindi Dovevi. Molte donne avrebbero dovuto conoscerti meglio, come tante donne ti hanno” usata” nascondendosi dietro il tuo essere Donna, Vera, Leale.Mi mancherà il tuo”DJ.. fa il bravo… “mi mancherà il tuo sorriso, mi mancherà la tua lealtà. Oggi siamo tutti un pò più soli, ma io so che tu non ci lascerai mai soli… Ti voglio bene…

Tonino Di Giovanni