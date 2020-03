Cava de’ Tirreni. Molti cittadini chiedono di chiudere tutto, ecco la risposta del sindaco Vincenzo Servalli

Pubblichiamo il messaggio del sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli in risposta a molti cittadini che chiedono di chiudere tutto per evitare il contagio da Coronaviru: «Desidero ringraziare la stragrande maggioranza dei cavesi che sta rispettando, con disciplina e serietà, le regole che ci siamo dati. Aggiungo anche una riflessione. Molti concittadini mi chiedono di “chiudere tutto.” Al primo impatto la richiesta è di grande saggezza. Ma non è così. Riflettiamo su due aspetti. Uno di carattere formale. Questa competenza è del Governo, l’unico legittimato ad assumere un provvedimento del genere con le gravi conseguenze che si determinerebbero. Ma supponiamo pure che io decidessi di fare una ordinanza del genere. Sarebbe nulla. E seppure tutto venisse chiuso nella nostra città cosa si risolverebbe? Che i cavesi andrebbero a fare la spesa nelle città vicine. Noi siamo una nazione, siamo l’Italia, e da questa storia si esce tutti insieme.

Una ultima considerazione. Se anticipassimo la chiusura dei negozi alimentari e delle farmacie sapete quale sarebbe la conseguenza? Maggiori assembramenti negli orari di apertura. Quindi, siamo rigorosi ed atteniamoci alle indicazioni nazionali, regionali e comunali.

Buona Domenica a tutti voi con l’auspicio che, pur in questi tempi difficili, si possa trovare nelle nostre case un pizzico di serenità. Forza Cava, Forza Italia».