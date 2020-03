Cava de’ Tirreni. Emergenza Coronavirus, terzo caso positivo, gli aggiornamenti da parte del Sindaco.

EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO DEL SINDACO SERVALLI

Cari concittadini, devo comunicare l’esistenza di un terzo caso positivo al tampone faringeo per Covid 19 nella nostra città. Anche in questo caso, sono stati attivati i protocolli per la gestione. Continua anche l’attività di sorveglianza attiva a coloro che sono stati posti in quarantena. Stiamo combattendo una battaglia difficile. Chiedo a tutti rigore e rispetto delle precauzioni che ci siamo dati.

AVVERTO

dalle sterili polemiche che riguardano il presidio di Cava de’ Tirreni, per il quale nessuna decisione è stata assunta dall’Azienda Universitaria Ospedaliera, di cui fa parte, che non tutti hanno piena contezza della situazione.

Andiamo avanti, con determinazione e fiducia, sapendo che da questa vicenda dobbiamo uscire più uniti e forti di prima.

Forza Cava Forza Italia