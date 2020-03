Cava de’ Tirreni. Emergenza coronavirus: Reddito di Cittadinanza, giornata di formazione non prevista

Piano di Zona S2: Reddito di Cittadinanza, giornata di formazione degli operatori

L’Ambito Territoriale S2 – Capofila Cava de’ Tirreni informa che fino alla revoca delle misure emergenziali Covid19 non è prevista, da parte dei Centri per l’Impiego, la convocazione per la stipula del Patto per il Lavoro o del Patto per l’Inclusione Sociale.

Allo stesso tempo, non saranno attivati neppure i PUC, i Progetti Utili alla Collettività. Si ricorda, inoltre, che come comunicato in precedenza, sono sospesi i Tirocini formativi e che le ore saranno recuperate in seguito.

I percettori del Reddito di cittadinanza continueranno a ricevere le ricariche su carta Postepay senza la necessità di dover rispettare le regole e le disposizioni relative alla cosiddetta fase 2, quella del rilancio occupazionale e della formazione finalizzata al reinserimento lavorativo.