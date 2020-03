Cava de’ Tirreni. Emergenza Coronavirus, accesso limitato agli uffici comunali e sospensione dei mercati settimanali

Cava de’ Tirreni. Al fine di limitare la diffusione del Coronavirus, il sindaco Vincenzo Servalli ha emesso un’ordinanza sindacale con la quale dispone la sospensione del mercato settimanale del mercoledì e del sabato, delle attività al Social Tennis Club ed al Forum dei Giovani.

Dispone, altresì, la limitazione dell’accesso al pubblico in tutti gli uffici comunali consentito solo per richieste strettamente urgenti ed indifferibili previo appuntamento telefonico o per via telematica, ad eccezione ovviamente di quegli uffici che erogano servizi essenziali ma comunque sempre nel rispetto delle norme emanate dal Governo.