Cava de’ Tirreni. Denunciato un runner e ricercata una parrucchiera

La Polizia Municipale ha denunciato all’Autorità giudiziaria una persona sorpresa questa sera a fare jogging alla frazione Rotolo, con ammenda di 206 euro e confinamento in isolamento obbligatorio per 14 giorni presso il proprio domicilio come prevede l’ordinanza regionale. È in corso di identificazione, invece, una parrucchiera a domicilio che oggi pomeriggio era intenta a svolgere la propria attività presso l’abitazione di una cliente contravvenendo al divieto imposto per il contenimento del contagio covid-19.