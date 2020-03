Cava de’ Tirreni. Coronavirus: sempre 12 i positivi, in attesa di nuovi tamponi. Continua il controllo del territorio, 35 le persone denunciate.

Nella giornata di oggi, a Cava de’ Tirreni, resta a quota 12 il numero delle persone positive al Covid-19, mentre si è ancora in attesa dei nuovi tamponi effettuati sulle persone che hanno avuto contatto diretto con le persone contagiate.

Intanto, continua anche lì il costante controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Ben 35 le persone denunciate nel corso della giornata odierna perché circolavano senza un fondato motivo.

Ricordiamo sempre l’importanza di restare nelle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il contagio del virus. E’ possibile uscire soltanto per comprovati motivi di necessità, salute o lavoro, muniti di autocertificazione. Se sorpresi per le strade durante un controllo non si dovesse essere in grado di fornire una valida motivazione, si rischiano denunce, sanzioni penali e quarantena obbligatoria, come imposto dall’ordinanza n. 15 del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.