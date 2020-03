Cava de’ Tirreni. Controlli serrati e denunce per chi viola le norme finalizzate al contrasto della diffusione del Coronavirus

Cava de’ Tirreni. Su tutto l’ambito territoriale proseguono in modo serrato e continuo le attività di controllo circa il rispetto delle stringenti misure del Governo e della Regione in materia di contenimento e di contrasto della diffusione del Covid19. L’Assessore Giovanni del Vecchio dichiara: “Encomiabile è l’impegno della nostra Polizia locale, la cui attività si estende anche e soprattutto al controllo finalizzato al rispetto della misura della quarantena a cui sono oltre 100 concittadini. Abbiamo grande attenzione anche nel contrastare chi ancora si ostina a uscire senza alcuna giustificazione e necessità, ieri sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria tre persone che si allenavano facendo jogging. Voglio ricordare che si va incontro ad un processo penale con ammende e reclusione, oltre che isolamento obbligatorio per 14 giorni. Come pure è serrata l’attività di controllo di coloro che in maniera sconsiderata arrivano in città, magari per ritornare a casa dai familiari, da altre regioni, soprattutto del nord, in maniera furtiva, senza segnalarlo e senza le obbligatorie misure di isolamento. Per costoro saremo inflessibili.

La situazione, comunque, è sotto controllo e fortunatamente molti cavesi limitano la maggior parte dei loro spostamenti all’acquisto dei beni di prima necessità e di farmaci. Colgo l’occasione per ringraziare ancora volta le altre forze dell’ordine e gli ispettori ambientali che collaborano in maniera preziosa ad informare e sensibilizzare la popolazione al rispetto delle regole”.