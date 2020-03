Cava de’ Tirreni. Controlli agli accessi della città ed alla stazione ferroviaria per verificare eventuali spostamenti non consentiti

Cava de’ Tirreni. Continuano i controlli sul territorio per accertare eventuali violazioni alle norme previste per il contenimento del contagio da Coronavirus. A tal proposito riportiamo il post del sindaco Vincenzo Servalli: “Dai controlli della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine risultano nettamente in calo le infrazioni alle restrizioni sugli spostamenti delle persone, come previste dalle norme per il contenimento del contagio da covid-19. Sono oltre 30 le persone che sono state poste in isolamento fiduciario per 14 giorni, per essere state trovate in strada senza motivo giustificabile dal personale del Commissariato di P.S., dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Sono attivi i controlli, oltre che agli accessi della città anche alla stazione ferroviaria, per verificare eventuali spostamenti non consentiti. Si ricorda che portare a passeggio il proprio cane è possibile nel limite di 200 metri dalla propria abitazione”.