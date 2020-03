Cava de’ Tirreni. Case dell’acqua in totale sicurezza grazie alla costante disinfezione

Cava de’ Tirreni. L’azienda che gestisce le tre case dell’acqua ubicate nel territorio comunale, informa che la sanificazione esterna viene effettuata regolarmente e che l’acqua erogata dalle casette è sottoposta alla disinfezione costante a mezzo raggi ultravioletti ubicati all’interno degli ugelli erogatori e di un sistema automatico che si attiva ogni 24 ore che la sanifica, scongiurando qualsiasi contaminazione della stessa. Le postazioni di erogazione, ossia i vani dove si poggiano le bottiglie, sono posti gli uni dagli altri ad una distanza tale da evitare ogni forma di assembramento. Gli utenti, in ogni caso sono tenuti a rispettare le norme vigenti a ulteriore tutela, rispettando la fila, la distanza di almeno un metro, in maniera ordinata aspettando il proprio turno, di indossare la mascherina ed utilizzare guanti monouso.

L’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore dichiara: “E’ un momento delicato per l’intero Paese e per la nostra comunità. Stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative e procedure che salvaguardino la salute dei nostri cittadini arrecando il meno disagio possibile. Insieme ad Acquatec, nella continuità del servizio, ci siamo assicurati che tutto proceda regolarmente nella massima tutela del cittadino scongiurando ogni forma di contaminazione. Speranzosi che quanto prima tutto possa tornare alla normalità, insieme a tutti voi ce la faremo”.