Cava de’ Tirreni. Anziani si rifiutano di tornare a casa e discutono con la Polizia: “Abbiamo 80 anni, alla nostra età si muore comunque”

Cava de’ Tirreni. Alcuni agenti di Polizia, avendo notato un gruppetto di anziani per strada che non rispettavano le misure di sicurezza previste per evitare il contagio da Coronavirus, sono intervenuti invitandoli a tornare a casa per preservare la propria salute. Per tutta risposta gli anziani hanno cominciato a litigare con i poliziotti rifiutandosi di seguire le loro direttive e rispondendo che alla loro età, essendo 80enni, si muore comunque. Purtroppo in questo momento così delicato risulta difficile far comprendere a tutti l’importanza dello stare a casa evitando i contatti con altre persone, ancor di più quando si tratta di soggetti anziani e quindi maggiormente a rischio.