Cava de’ Tirreni ( Salerno ) Nel consueto aggiornamento dell’emergenza Covid 19, il sindaco Vincenzo Servalli oggi ha lanciato un appello ai cittadini. Uno degli ultimi contagiati risulta essere il dottor Antonio De Pisapia.

Il medico di base Antonio De Pisapia, attualmente, per le sue condizioni di salute, non è in grado di ricostruire i suoi contatti. Chi tra il 7 e il 20 marzo ha avuto contatti di qualsiasi genere come una sua visita domiciliare o lo ha incontrato quale sostituto dei medici di base, deve segnalarlo al più presto al proprio medico.

Attualmente nella città metelliana sono stati accertati 15 casi positivi più il caso del primo contagiato che, purtroppo, è deceduto. I tamponi sono stati fatti, ma gli esiti per ora arrivano lentamente per la gran mole di lavoro, ma a breve altri presidi ppotranno operare le analisi e si arriverà a un ritmo di 2000 tamponi al giorno in Campania, ha affermato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Ad annunciarlo nel corso di una conferenza video sulla propria pagina Facebook il Sindaco Vincenzo Servalli. Il primo cittadino ha anche lanciato un appello importante: Dal momento che il Dottore è intubato e non può ricostruire le sue recenti frequentazioni nei diversi studi medici dove ha operato da sostituto, Servalli chiede a chiunque abbia avuto contatti con lui dal 7 al 20 marzo di segnalarlo per poter essere sottoposto all’esame del tampone.

