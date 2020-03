Da Castellammare di Stabia, con Teresa Manzo (M5S) la certezza per gli stagionali del turismo.

La deputata pentastellata con il tempo è diventata forse l’unico un punto concreto ed affidabile di riferimento per i lavoratori stagionali. Anche in queste critiche ore si sta attivando con il Governo per individuare al più presto misure capaci di sostenere ed aiutare miglia di famiglie in questa fase molto delicata che altrimenti potrebbe deviare verso una incontenibile situazione.

Sorrento – Da primo giorno in Parlamento l’unico obbiettivo della neo deputata stabiese, Teresa Manzo, è stato quello di essere un punto di riferimento per i lavoratori stagionali e della lotta contro la Naspi. Il nuovo sussidio di disoccupazione varato con la riforma del lavoro (Job’s Act) voluto dal Governo Renzi nel 2014 che annullava la vecchia Aspi che assicurava il sussidio per tutto il periodo di disoccupazione. Un provvedimento , la Naspi,che invece dimezza l’indennità invernale di disoccupazione costringendo migliaia di famiglia già da gennaio, in attesa della nuova stagione turistica, ad una strenua lotta per la sopravvivenza.Con l’avvento del contagio da Coronavirus l’inizio della nuova stagione è slittato ed al momento il futuro è molto incerto. I lavoratori stagionali già a secco da gennaio per quanto poteva fornire il sussidio Naspi, stanno vivendo giorni terribili di incertezza ed invivibilità. Molte famiglie sono stanche di arrancare e la lotta per la sopravvivenza diventa molto ardua. Uno scenario che potrebbe far presagire giorni in cui la disapprovazione potrebbe essere manifestata in modo concreto.

Già a dicembre del 2019 la Camera dei Deputati aveva approvato un ordine del giorno a sua firma con il quale si chiedeva al Governo un impegno per trovare una soluzione alla difficile situazione dei lavoratori stagionali. Proseguendo nell’impegno a favore di tale categoria e delle loro famiglie dopo l’approvazione di un importante emendamento nel decreto legge sul turismo, che purtroppo non ha avuto seguito a causa della caduta del governo giallo verde nell’agosto 2019. Provvedimento incentrato ad evidenziare e dare soluzione alla condizione di forte disagio dei lavoratori stagionali del Turismo causato dal dimezzamento del periodo di disoccupazione. Purtroppo dopo Matteo Renzi con il Job’s Act ed il nuovo sussidio Naspi ci ha pensato l’altro Matteo (Salvini) a fermare il cammino del Governo nel dare una soluzione a tale problematica .Lasciando centinaia di migliaia di lavoratori stagionali e le loro famiglie nella continua lotta per la sopravvivenza durante il periodo invernale. Con l’emergenza contagio da Corona Virus e la successiva ricaduta su settore turismo il problema Naspi in questi giorni si sta presentando più forte che mai. La nostra onorevole, tuttavia non demorde e continua a sostenere con tenacia i lavoratori stagionali del turismo. “ Il Governo ha già varato diversi provvedimenti e sta lavorando ad ulteriori misure per aiutare gli operatori del settore e i lavoratori a superare questo particolare momento di difficoltà” – ha dichiarato in un post su Facebook Teresa Manzo – “Gli effetti della psicosi coronavirus hanno colpito sia il turismo ‘in entrata’ che quello ‘in uscita’.

Voli cancellati o bloccati, disdette delle prenotazioni degli alloggi e visite guidate andate in fumo – continua la Manzo – purtroppo questo accade non solo nelle zone rosse, ma in tutta Italia. Il Governo ha adottato una terapia d’urto per i vari settori e, tra le varie misure, ce ne sono anche di specifiche per sostenere il settore turistico: – la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti previdenziali e contributivi per agenzie di viaggio e turismo, tour operator e tutte le imprese turistico ricettive in tutta Italia.

– Rimborso anche attraverso voucher per chi non ha potuto viaggiare o usufruire di pacchetti turistici a seguito delle misure adottate e delle conseguenze dovute all’emergenza Covid-19.

Particolarmente precaria in questo momento, purtroppo, è la situazione dei lavoratori stagionali per i quali a breve si concluderà il periodo coperto da Naspi senza la certezza di essere richiamati per iniziare la stagione turistica. Comprendo la preoccupazione di questi lavoratori e delle loro famiglie e per questo ci stiamo attivando per individuare misure capaci di sostenerli e aiutarli in questa fase così delicata – assicura Teresa Manzo che conclude – non saranno dimenticati e non li lasceremo soli!” Da varie parti d’Italia ed in particolare dall’ Associazione Nazionale Lavoratori stagionali di Giovanni Cafagna e Andrea Ciampini da sempre a fianco degli stagionali,che al momento si trovano in una situazione a dir critica è usare un eufemismo, giunge il supporto alla giovane parlamentare stabiese a continuare con tenacia , come ha fatto finora, la lotta per assicurare un giusta assistenza durante il periodo invernale ai lavoratori stagionali del turismo. – 07 marzo 2020 – salvatorecaccaviello