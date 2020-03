Castellammare di Stabia. Il sindaco ordina la chiusura alle 18 di tutte le attività commerciali. Restano aperti solo supermercati e farmacie

Il primo cittadino di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che riportiamo integralmente:

“Ho inviato una lettera al governatore Vincenzo De Luca per chiedere chiarimenti in merito all’ordinanza che vieta le attività di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Gli ho suggerito l’emanazione di un’apposita circolare esplicativa che introduca provvedimenti più stringenti nei confronti di alcuni commercianti che disattendono il rispetto delle attuali norme, a fronte anche della necessità di chiedere ulteriori sforzi alle forze dell’ordine e alla polizia locale, già gravata da notevoli carichi di lavoro in questa fase di emergenza.

Ho firmato, pertanto, poco fa un’ordinanza per disporre la chiusura alle ore 18.00 di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività aperte al pubblico, eccezion fatta per le farmacie e i supermercati. Per gli esercizi che forniscono beni di prima necessità che richiedono una lavorazione preliminare, come i panifici, è prevista la possibilità di continuare l’attività produttiva all’interno dei propri laboratori rispettando la chiusura al pubblico”.