Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino: “Inaspriremo i controlli, porteremo l’esercito anche qui se necessario”

Castellammare di Stabia. Riportiamo il comunicato del sindaco Gaetano Cimmino:

“Sono 6 le persone che, nella sola mattinata odierna, sono state denunciate dalla polizia municipale e messe in quarantena obbligatoria per 14 giorni, con sanzione annessa. E tre persone sono state identificate dagli agenti di polizia sul viale Europa, membri dell’equipaggio della nave Msc proveniente dal Sudafrica, sbarcati a Civitavecchia e arrivati in aereo a Capodichino. Per tutti loro sono in corso le verifiche per capire se, contestualmente al rientro presso i rispettivi domicili, gli interessati abbiano dato comunicazione all’Asl degli spostamenti e dei luoghi di sosta ai fini dell’applicazione dell’isolamento fiduciario.

Apprezzo molto l’impegno dei cittadini che stanno restando in casa ed evitando qualsiasi tipo di contatto sociale, ma anche oggi noto che c’è troppa gente in giro. E la strafottenza di pochi rischia di vanificare gli sforzi di tutti. Lo ripeterò all’infinito: bisogna stare a casa e rispettare le regole. Per fare la spesa, per andare in farmacia, per portare il cane a spasso, non bisogna spostarsi a piedi oltre 500 metri da casa e restare fuori per il tempo strettamente necessario. Vedo lunghe file nei pressi dei supermercati: ma c’è davvero bisogno di fare la spesa tutti i giorni o anche due volte al giorno? Siamo in piena emergenza e con questo andazzo non ne usciremo presto, anzi andremo incontro a problemi seri. Inaspriremo i controlli, porteremo l’esercito anche qui se necessario. Dimostriamo a tutti che noi stabiesi siamo un popolo maturo e responsabile. C’è bisogno della collaborazione di ognuno di voi, per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”.