Castellammare di Stabia. Il sindaco commenta la foto dei camion dell’Esercito che a Bergamo portano via i morti: “Restiamo a casa”

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino pubblica la foto dei camion dell’Esercito Italiano che a Bergamo portano via i numerosi morti e commenta con un post cha fa riflettere e che riportiamo.

“Ho pensato a lungo se pubblicare o meno questa immagine, credetemi. E’ una foto che molti di voi avranno già visto. Fa male. Ci fa pensare più a lungo a chi in questo momento non possiamo vedere, incontrare, abbracciare, baciare.

La lunga colonna di mezzi militari sta portando via bare verso forni crematori di altre Regioni. Siamo in Europa. Siamo in Italia. Siamo a Bergamo. A poche centinaia di chilometri da noi ci sono cimiteri che non sono più in grado di accogliere i feretri delle vittime del coronavirus. Io, la mia città e la mia amministrazione siamo vicini a quelle popolazioni e piangiamo con loro quelle vittime. E ringrazio i consiglieri comunali e le forze politiche tutte che in questi momenti complicati mi sono accanto senza se e senza ma.

Ho pensato a lungo se postare questa immagine che ha già segnato la Storia. Poi questa mattina un amico mi ha inviato un messaggio vocale su WhatsApp. Un amico che si trova adesso a pochissima distanza da Lodi, che ha rinunciato a tornare a casa a Castellammare, che ogni giorno fa lezione da casa ai suoi studenti. Mi ha detto: “Tieni conto che qui stanno portando via i morti con i camion. Io sono chiuso in casa ormai da un mese. Lì il male ancora deve arrivare per davvero. Qualsiasi cosa potete fare adesso, fatela”.

E così mi sono deciso a pubblicare la foto. Non è la solita stupida fake news. In quei camion ci sono i morti di una guerra. La combattono i nostri medici, infermieri ed operatori, i veri eroi di tutta questa storia. Noi la possiamo combattere restando a casa. Guardi bene quei camion chi si trattiene per ore davanti ai bar chiusi nelle piazze; li guardi attentamente chi va al supermercato due volte al giorno per comprare cento grammi di mortadella e un panino; li fissi nella mente chi porta il proprio cane per ore dal San Marco a Pozzano; stampi la foto e la appena nel negozio chi sta pensando a speculare, ad approfittarsi del panico, ad alzare i prezzi.

Sarò qui ad applaudire chi rispetta i provvedimenti per il bene di tutti; a confortare chi cerca una parola buona; a consigliare chi mi chiede come comportarsi; a pretendere sempre chiarezza e verità per la mia città. Ma sarò qui anche a punire chi prova a diffondere quel male. Vi sto chiedendo di stare a casa e di combattere questa guerra assieme a me. Non permetterò che per una manica di imbecilli irresponsabili la mia città cada. Non lo permettiamo.

Basta. Qualsiasi cosa potrò fare adesso, la farò. Restate a casa. Andrà tutto bene.”