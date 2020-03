Castellammare di Stabia. Scatta la quarantena obbligatoria di due settimane per sei persone trovate in strada senza valido motivo

Castellammare di Stabia. Prosegue su tutto il territorio l’attività di monitoraggio ma ancora ci sono, purtroppo, persone che non si attengono alle regole ed escono di casa senza un giustificato motivo. Ed oggi è scattata la denuncia per sei stabiesi intercettati per strada dalla Polizia Municipale senza una valida motivazione per allontanarsi dalla propria abitazione. Per i sei trasgressori è scattata la quarantena obbligatoria di due settimane secondo quanto stabilito dall’ordinanza regionale del 13 marzo 2020.

Una misura dura ma necessaria che serva a proteggere la salute di tutti i cittadini che in questo periodo stanno affrontando il sacrificio di restare in casa per evitare la diffusione del contagio. E l’invito resta sempre lo stesso: restare in casa ed uscire solo per motivi di necessità limitando al minimo possibile gli spostamenti. Solo collaborando tutti insieme si riuscirà a vincere questa battaglia.