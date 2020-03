Castellammare di Stabia. Nuovo caso positivo in città, si tratta di una 56enne. Sale a 18 il numero dei contagiati

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino:

“Stamattina l’Asl ci ha comunicato che c’è un altro caso di positività al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di una signora di 56 anni che, a seguito di alcuni sintomi febbrili e problemi respiratori, è stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. La donna, il cui caso è correlato a quello di un’altra paziente risultata positiva nelle scorse settimane nell’ospedale San Leonardo, è ora in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare e le sue attuali condizioni non destano preoccupazioni.

Sale a 18, pertanto, il numero dei cittadini contagiati dal coronavirus a Castellammare: 14 sono tuttora positivi e a tutti loro auguro una rapida guarigione, 3 sono deceduti, una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 133 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

Inizia oggi una settimana determinante per capire l’evoluzione del contagio sul nostro territorio. Continuiamo a fare il nostro dovere di cittadini responsabili e maturi: restiamo in casa, evitiamo i contatti sociali. Tutti insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.