Castellammare di Stabia. Nasce Stabia Solidale, un gruppo Facebook per chiedere e offrire aiuto.

Stabia Solidale: un gruppo su Facebook destinato ai residenti della città di Castellammare di Stabia, nato al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di aiuto. Un progetto di iniziativa civica il cui obiettivo principale risulta essere quello di innescare un circolo virtuoso di solidarietà che punta a migliorare la qualità della propria vita e di quella degli altri. É questo il progetto avviato dal giovane stabiese Giuseppe Caruso, noto già all’opinione pubblica per aver ideato l’app salvavita SOSocial e per essere stato recentemente nominato membro della community dei Digital MasterMinds. All’interno del gruppo ogni componente potrà mettere a disposizione degli altri il proprio sapere, le proprie abilità e il proprio tempo. “Il gruppo – spiega Giuseppe – è quindi da considerare come una piazza virtuale in cui ognuno può sentirsi meno solo, raccontando la propria esperienza, conoscendo nuove persone e reperendo notizie e informazioni utili“. In tanti hanno risposto in maniera positiva all’iniziativa. In meno di 24 ore il numero di iscritti ha superato quota 1.000. Unica regola: l’iniziativa non deve essere in alcun modo strumentalizzata per secondi fini.