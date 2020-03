Castellammare di Stabia. L’Assessore alla Scuola Carosella: “Noi operatori della scuola vogliamo far sentire il nostro calore agli alunni”

Castellammare di Stabia. L’Assessore alla Scuola Diana Carosella ha inviato una lettera a dirigenti scolastici e docenti sulle lezioni a distanza, che riportiamo integralmente:

«Carissimi, spero innanzitutto stiate bene, voi ed i vostri cari, e stiate vivendo questo periodo difficile per tutti noi come un’opportunità, per quanto forzata, di rileggere il nostro vissuto attraverso lenti diverse, sofferte ma pur vere, che ci indicano quanto ogni più piccolo gesto ed attimo di vita sia un dono da non dare mai per scontato.

Siamo tutti in attesa, che lo ammettiamo o no, di uno spiraglio, di una notizia, di una primavera che, oltre che nell’aria mite, sia percepibile anche nei nostri cuori, affranti per ciò che nostri fratelli stanno affrontando.

Giungo pertanto al motivo della mia che, oltre ad essere un tentativo di abbraccio virtuale a voi tutti, vuol essere un momento di considerazioni, semplici ed a bassa voce. Non è dato a noi insegnanti conoscere ogni singola realtà domestica degli amatissimi nostri alunni; non è dato sapere di quanti figli in età scolare sia composta ogni famiglia, né quanti dispositivi ci siano in ogni casa.

Vado avanti: non conosciamo il numero di stanze, e dunque di possibilità di raccoglimento e di concentrazione, che ci sono in ogni casa, né se il o i computer in dotazione alla famiglia servano anche a mamma e papà, anch’essi forzati a lavorare da casa. In molte famiglie c’è un clima surreale dovuto al fatto che uno od entrambi i genitori lavorano nell’ambito sanitario, e lì la paura diventa pervasiva di ogni singolo istante. In molti casi il wifi non arriva bene dappertutto, e se la postazione funzionante è già occupata da mamma, o papà, o sorella, o fratello. Il tutto diventa uno stress, inutile e distruttivo, che si aggiunge ad una situazione già complicata.

Tutti noi operatori della scuola stiamo facendo tanto e in molti casi più di quanto facessimo in periodi di “normalità”, tutti vogliamo far sentire il nostro calore ai nostri alunni, di più: vogliamo, attraverso le nostre lezioni, farli sentire protetti, sicuri, parte sempre e comunque del mondo eccezionale che la scuola è e deve essere.

Ma questo sentimento deve essere ora temperato e basarsi sull’amore dell’altro che si fa ascolto, dove il silenzio complica più delle parole, perché nessun alunno ci verrà raccontare delle oggettive difficoltà a seguire tutte le lezioni in diretta a casa. Semplicemente perché NON DEVE farlo.

Ho già detto troppo, credo. Questa mia vuol essere un invito a prediligere il fine anziché il mezzo, a lasciare che i ragazzi possano gestire in tempi diversi le diverse richieste dei docenti ma giungere comunque al risultato. E’ un invito a tutti noi a ricordare che, se abbiamo seminato bene ogni giorno, non saranno pochi mesi a distruggere la magnifica pianta che abbiamo curato e concimato con il nostro sapere.

Ed infine, ma forse più importante di tutto, non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno: la scuola funziona, i ragazzi ne sono la prova tangibile, e forse la riflessione che possiamo invitar loro a fare in questo periodo è quanto e cosa stia oggi la natura e la situazione contingente insegnando a loro adolescenti, così come ad ognuno di noi adulti perché, di fronte a tanta disgrazia, torniamo ad essere tutti piccole vite tra i banchi di un maestro troppo più grande di noi».