Castellammare di Stabia. Forze politiche e consiglieri comunali chiedono tamponi a tappeto soprattutto per il personale ospedaliero

Castellammare di Stabia. Messaggio unanime di tutte le forze politiche e dei consiglieri comunali: “La Campania è la Regione con la minor percentuale di tamponi effettuati in relazione al numero di abitanti. Arrivano tamponi col contagocce e i tempi per conoscere l’esito di ogni singolo tampone sono diventati biblici. Tutto ciò è inaccettabile. Il nostro pensiero va soprattutto ai medici, agli infermieri, ai tecnici di radiologia, ai paramedici e al personale che lavora nell’ospedale. L’allarme lanciato oggi dal sindacato non può restare inascoltato. Il personale sanitario è allo stremo delle forze e va assolutamente tutelato, evitando il rischio di un contagio che andrebbe a riverberarsi anche su tutta l’utenza dell’ospedale e sui cittadini stabiesi.

Occorrono tamponi, sanificazioni, strumenti e indumenti adeguati per medici e infermieri. E tempi più rapidi per isolare i casi sospetti e limitare la diffusione del virus. Questo è il momento di unire le forze e di lanciare un appello unanime: bisogna fare tamponi a tappeto a cominciare dal personale ospedaliero a stretto contatto con centinaia di persone potenzialmente infette ogni giorno, senza avere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI).

L’Asl e la Regione devono farsi carico di questa esigenza, in particolare per chi si batte in prima linea per fronteggiare l’emergenza”.