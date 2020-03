Castellammare di Stabia. Finisce in manette un pregiudicato 39enne accusato di tentata estorsione ai danni di un imprenditore

Castellammare di Stabia. Questa mattina la Polizia di Stato locale ha tratto in arresto il 39enne Arturo Langellotti con l’accusa di tentata estorsione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica. Langellotti, pregiudicato per reati della stessa natura, nel periodo natalizio aveva chiesto una tangente ad un imprenditore del settore della grande distribuzione. La vittima si era, però, immediatamente rivolto alla Polizia di Stato che aveva predisposto misure di prevenzione e vigilanza ed aperto le indagini che hanno portato all’odierno arresto. Arturo Langellotti si trova ora ristretto nel carcere napoletano di Poggioreale.