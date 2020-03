Castellammare di Stabia. Emergenza Coronavirus, il sindaco chiede alla Fincantieri di tutelare i lavoratori

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino è preoccupato per la salute dei lavoratori della Fincantieri e ne chiede la tutela. Ecco il post del primo cittadino pubblicato sul suo profilo Facebook:

“Ho scritto una lettera all’amministratore unico di Fincantieri per manifestare la mia preoccupazione a seguito delle segnalazioni che pervengono dai lavoratori del cantiere di Castellammare di Stabia e dalle organizzazioni sindacali, che mi hanno ripetutamente segnalato il disappunto per le condizioni in cui si trovano costretti a lavorare in questa fase di emergenza sanitaria internazionale e per le difficoltà nel mettere in atto le disposizioni previste dal Dpcm del premier Conte, in particolare l’obbligo relativo al rispetto della distanza interpersonale di un metro tra una persona e l’altra. I casi di positività al coronavirus (Covid-19) emersi presso i siti di Marghera e Muggiano, inoltre, sono lo specchio di una situazione tutt’altro che confortante in termini di vulnerabilità per prevenire la diffusione del contagio all’interno dei cantieri. E il possibile rientro sui territori di provenienza di numerosi lavoratori dei cantieri di Marghera e Muggiano rischia di accentuare il rischio di contagio nella città di Castellammare di Stabia e in svariate altre realtà del territorio. All’azienda ho chiesto pertanto di valutare qualsiasi iniziativa mirata alla tutela della salute dei lavoratori del cantiere di Castellammare di Stabia, ivi compresi l’eventuale sospensione temporanea delle attività e l’utilizzo di ammortizzatori sociali per salvaguardare i lavoratori e le loro famiglie fino al termine della fase emergenziale”.