Castellammare di Stabia. Denunciato il titolare di un panificio che produceva e vendeva zeppole di San Giuseppe

Castellammare di Stabia. Gli agenti del locale comando di polizia municipale continuano a controllare la città in modo capillare per evitare trasgressioni alle norme di sicurezza. E questa mattina è scattata la denuncia per il titolare di un panificio che, in occasione della festa di San Giuseppe, sfornava e vedeva le tradizionali zeppole in violazione di disposizioni ed ordinanze. Ad essere sottoposti a controllo anche altri locali come farmacie, rivenditori di detersivi e fruttivendoli per assicurarsi che non ci siano rincari ingiustificati dei prezzi