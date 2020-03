Castellammare di Stabia. Decimo contagiato da Coronavirus, si tratta di una 24enne figlia di uno dei pazienti già positivi

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino:

“C’è un decimo contagiato da coronavirus a Castellammare di Stabia. La Protezione Civile della Regione Campania ci ha comunicato stamattina che è positiva al Covid-19 una 24enne, figlia di uno dei pazienti già risultati positivi nei giorni scorsi. La ragazza, attualmente in isolamento domiciliare insieme alla madre, avvertiva sintomi febbrili da alcuni giorni ed è stata sottoposta a tampone, che ha dato esito positivo.

Sale in doppia cifra, quindi, il numero dei pazienti contagiati a Castellammare: 7 sono tuttora positivi, 2 sono deceduti, una è guarita. In isolamento attualmente ci sono 92 persone, tutte venute a contatto con pazienti positivi al Covid-19 oppure a casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.