Castellammare di Stabia. Coronavirus e truffe: chiedono soldi per la protezione civile, il sindaco invita a fare attenzione. Anche durante questo periodo di emergenza dettata dal Coronavirus, i truffatori non si fermano. A quanto sembra, alcune persone di sarebbero presentate alle porte di alcune abitazioni di Castellammare di Stabia, chiedendo soldi per la Protezione Civile ed una raccolta a favore dei bisognosi. Ad invitare a prestare attenzione è proprio il sindaco Gaetano Cimmini, che ha detto: «Poche ore fa i responsabili dei Ross – Protezione civile mi hanno comunicato che è in atto sul territorio un tentativo di truffa ai danni delle persone anziane. A tutti i miei concittadini: fate attenzione. La Protezione civile è munita di tesserini di riconoscimento, non è in atto alcuna iniziativa del genere. Bensì la raccolta è affidata alle donazione di tantissimi imprenditori che si stanno impegnando per la comunità, di concerto con le Politiche sociali.

Qualsiasi altra iniziativa verrà comunicata sulle nostre pagine istituzionali. E’ stata già presentata una denuncia alla polizia di stato che ha avviato le indagini. Fate attenzione. In molti, inoltre, mi hanno segnalato la presenza a Napoli dei falsi avvisi del “Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza” con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni. Per il momento non ci pervengono segnalazioni dal nostro territorio ma siccome gli imbecilli sono sempre in agguato prestate attenzione anche in questo caso».