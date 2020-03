Castellammare di Stabia. Coronavirus, tre persone in isolamento precauzionale all’ospedale “San Leonardo”, si attende l’esito dei tamponi

Castellammare di Stabia. All’ospedale “San Leonardo” ci sarebbero tre persone isolate in via precauzionale presso le tende pre-triage dell’ospedale San Leonardo. Secondo quanto scrive “Il Corrierino” si tratterebbe di un bambino di 11 anni, un neonato di due mesi ed un uomo di mezza età dipendente di una compagnia di navigazione. Nessuno di loro è di Castellammare. Alle tre persone, che presentavo sintomi sospetti, sono stati praticati i tamponi ed ora si attende l’esito del test effettuato all’ospedale “Cotugno” di Napoli.. Intanto nella città continuano i controlli sulle persone trovate per strada per accertarsi che la loro uscita dalle abitazioni sia giustificata dai motivi ritenuti validi dal decreto governativo.