Castellammare di Stabia. Coronavirus, il sindaco Gaetano Cimmino fa un resoconto della situazione attuale in città

Pubblichiamo il messaggio del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino con il resoconto dell’attuale situazione in città.

“Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud, diretto dalla dottoressa Adele Carotenuto, ci ha comunicato un quadro dettagliato in merito alla situazione della diffusione del contagio del coronavirus (Covid-19) a Castellammare di Stabia.

Purtroppo ci sono da registrare due decessi di cittadini stabiesi risultati entrambi positivi al coronavirus (Covid-19): si tratta di un 69enne deceduto nell’ospedale San Leonardo e di un 79enne che era ricoverato all’ospedale di Boscotrecase. Per entrambi ci tengo a rivolgere le mie più sentite condoglianze alle famiglie, a nome di tutti i cittadini stabiesi, in questo momento di grande dolore.

Oltre ai 2 casi già resi noti nei giorni scorsi, ci sono altri 2 pazienti per i quali l’esito del tampone è risultato positivo al Covid-19: si tratta di un uomo di 63 anni e di un 53enne correlato ad un altro caso di un Comune limitrofo. Sono al momento 88 i cittadini stabiesi posti in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva, che hanno avuto contatti con persone risultate positive al virus o con casi sospetti.

È guarita, infine, la prima stabiese contagiata dal coronavirus, la maestra della scuola Don Bosco, per la quale l’esito dell’ultimo tampone effettuato a seguito delle cure mediche è risultato negativo. Un bel segnale di speranza per tutta la città e per chi oggi combatte la propria battaglia per sconfiggere il virus”.