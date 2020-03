Castellammare di Stabia. Coronavirus, il collettivo Fim-CISL chiede un posticipo della riapertura della Fincantieri prevista per il prossimo 30 marzo

Castellammare di Stabia. A causa dell’emergenza Coronavirus era stata interrotta l’attività lavorativa presso la Fincantieri e la ripresa è stata fissata al prossimo 30 marzo. Ma il collettivo Fim-Cisl chiede l’intervento del prefetto affinché postici la riapertura del cantiere per salvaguardare la salute dei lavoratori. Il collettivo sottolinea come si stia attraversando un periodo drammatico in cui si susseguono ordinanze ministeriali, regionali e dell’amministrazione locale per ridurre al massimo i contatti sociali, ciò a seguito di un virus che corre più dei decreti; aumentano i casi di contagio con gli ospedali che si ritrovano difronte ad enormi difficoltà per mancanza di posti nelle terapie intensive.

In virtù di ciò e per la tipologia delle lavorazioni che effettuano, lavorando strettamente a contatto, ritengono non si possa essere ambigui sulla questione Fincantieri ma che sia giunto il momento che la massima autorità del territorio e cioè il prefetto intervenga per la chiusura momentanea dell’attività che inevitabilmente porterebbe alla diffusione di altri contagi, sia tra i lavoratori che tra la cittadinanza.