Castellammare di Stabia. Continuano i controlli, sorpresa una palestra in centro che continuava ad esercitare la propria attività

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ha comunicato che prosegue senza sosta l’attività quotidiana di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio in conformità alle direttive previste dal Dpcm del premier Conte. La locale polizia municipale, agli ordini del comandante Alfonso Mercurio e dei capitani Cirillo e Bisogni, ha sorpreso nel pomeriggio una palestra in centro che esercitava la sua attività con tre persone intente ad allenarsi al suo interno. Per il titolare della palestra e per i presenti è scattata la denuncia, con segnalazione al Prefetto per disporre la sanzione e la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni, al momento della riapertura di tutte le attività sul territorio nazionale.

Il nucleo di polizia commerciale, inoltre, ha elevato tre verbali nei confronti di altrettanti esercizi commerciali per mancata esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita, mentre per un altro esercizio è scattata la denuncia a causa dell’assenza della Scia.

Nella giornata odierna, sono stati oltre 130 i controlli effettuati alle persone in strada, tutte con autocertificazione e valida motivazione per uscire di casa, mentre proseguono i check point sul viale Europa e nei punti nevralgici della città, dalla periferia al centro.