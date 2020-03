Castellammare di Stabia. Nuovo caso di coronavirus al San Leonardo, chiudere il pronto soccorso

Castellammare di Stabia. Nuovo caso di Coronavirus all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Si tratta di un uomo di circa 60 anni ricoverato al pronto soccorso da diversi giorni, ma soltanto nelle ultime ore si è scoperto essere affetto da coronavirus.

In merito è intervenuto il segretario regionale FSI-USAE Antonio Cascone. «Abbiamo saputo di un uomo positivo al tampone ricoverato ormai da 4 giorni presso l’OBI del San Leonardo. Per questo chiedo l’immediata chiusura del pronto soccorso, la sanificazione dell’intero reparto e che venga effettuato il tampone a tutti coloro che sono venuti a contatto con il paziente infetto. Parlo delle guardie giurate, ditte di pulizia, personale delle cucine e tutti gli operatori sanitari che sono venuti a contatto con l’uomo. Tutte queste persone, come da protocollo, devono essere messe in quarantena».

L’uomo era stato ricoverato al Pronto Soccorso come codice giallo, passando poi all’OBI dove, per i sintomi che manifestava, gli è stato effettuato il tampone il cui esito è pervenuto solo dopo diversi giorni.