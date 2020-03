Castellammare di Stabia. Il “carrello della solidarietà” per aiutare le persone bisognose in questo momento di emergenza

Riportiamo il messaggio del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino:

Un gesto d’amore per le fasce deboli, che non hanno la possibilità di acquistare beni di prima necessità in questa fase di emergenza.

Con il “carrello della solidarietà” sarà possibile acquistare prodotti a lunga conservazione presso i supermercati aderenti e lasciarli nel carrello all’uscita, che i volontari andranno a ritirare e smistare a domicilio alle persone bisognose.

Un’iniziativa messa in campo dai servizi sociali del Comune di Castellammare di Stabia, con l’ausilio delle associazioni e delle cooperative che stanno fornendo un contributo essenziale per le consegne a domicilio e le richieste di chi in questi giorni ha bisogno di un aiuto concreto.

Per informazioni sarà possibile contattare il numero 0813900352, attivo dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 14.00, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15.00 e le ore 17.30.