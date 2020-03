Castellammare di Stabia. Assembramento di persone in un minimarket, la Polizia Municipale chiude l’esercizio commerciale

Castellammare di Stabia. La Polizia Municipale, durante l’attività di controllo sul rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus, ha scoperto assembramenti di persone all’esterno ed all’interno di un minimarket di via Brin. Oltre a non rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra, in tanti non erano provvisti di mascherine e guanti. I vigili urbani hanno elevato una sanzione al titolare dell’esercizio commerciale ed hanno disposto la chiusura dell’attività per cinque giorni. Durante il controllo è stata anche denunciata una 37enne per minacce a pubblico ufficiale; la donna, infatti, avrebbe ingiuriato gli agenti della Polizia Municipale.