Castellammare di Stabia. Arriva la prima denuncia nei confronti di un cittadino che passeggiava in villa comunale senza giustificato motivo

Castellammare di Stabia. Arriva la prima denuncia per inottemperanza di un’ordinanza sindacale a seguito del decreto ministeriale regionale. La misura è stata adottata nei confronti di uno stabiese che si trovava a passeggiare in villa comunale contravvenendo al divieto imposto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha disposto la chiusura dei parchi pubblici in tutta la regione. L’uomo denunciato, inoltre, non era in possesso del modello di autocertificazione che potesse comprovare la sussistenza di qualche giustificato motivo che lo avesse indotto ad allontanarsi dalla propria abitazione.