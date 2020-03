Castellammare di Stabia. Appello del sindaco Gaetano Cimmino: “Continuiamo ad avere buonsenso e restare a casa”

Riportiamo l’appello del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ai propri cittadini in questo periodo di emergenza:

“Questo fine settimana è stato caratterizzato da diverse domande che mi sono state poste dai cittadini se nella nostra città si sta operando la sanificazione delle strade. Voglio rassicurare tutti che è stata programmata una sanificazione delle strade da parte di AM Tecnology, oltre ad avere gli operai del Comune insieme ad associazioni ROSS e Pronatura che stanno operando su tutto il territorio nei punti più sensibili la sanificazione delle strade e dei marciapiedi. Inoltre voglio soffermarmi su un aspetto che non è di poca rilevanza: noto che c’è poca sensibilità da parte di irresponsabili che continuano a scendere per strada senza un reale ed ovvio motivo. Non è possibile che in una città come quella di Castellammare si scenda a prendere il pane 3-4 volte al giorno, si cammina per strada con gli scontrini fiscali di farmaci presi da diversi giorni e si portano i propri animali domestici a fare i bisogni 4-5 volte al giorno. Questo è un comportamento irresponsabile che mina la salute e l’incolumità pubblica di tutti i cittadini. Quindi voglio confermare l’irresponsabilità da parte di questi individui facendo appello al buonsenso ed al senso civico che ha sempre contraddistinto i cittadini stabiesi. Un ultimo appunto va a quel deficiente – e consentitemi di usare questa parola – che ha portato il proprio cane a fare i bisogni dalla zona del San Marco ai Bagni. Non ho parole rispetto ad un comportamento simile. Comunque abbiamo e continuiamo ad avere tanta pazienza e tanto buonsenso civico, continuiamo a restare a casa. Ricordo che questo è l’unico mezzo per combattere l’emergenza del Covid-19”.