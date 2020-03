Castellammare, il sindaco contro le fake news: “Bufale fanno leva su ansia. Attenti prima di condividere”

Anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, cerca di combattere le fake news che purtroppo stanno girando sui social in questi giorni complicati. In particolare, Cimmino ha voluto rimarcare come un audio che sta girando su Whatsapp circa la fantasiosa disinfezione con elicotteri e sale sia assolutamente privo di fondamento.

“Purtroppo, siamo costretti a lottare in questi concitati momenti di emergenza anche contro le fake news -ha dichiarato il sindaco- Mi pervengono da più parti segnalazioni di un messaggio audio che gira su WhatsApp riguardante uno spargimento di sale con tanto di cannone che uccide i microbi che dovrebbe avvenire nel pomeriggio. Si tratta di un audio che riporta circostanze che non corrispondono a verità. Stesso discorso per l’elicottero che disinfetterà tutto.

Combattiamo il virus con gli strumenti già noti: massima pulizia ed igienizzazione, buonsenso, prevenzione, spostandoci solo per necessità. Queste bufale fanno leva sul clima di ansia che giustamente alberga in tutti noi in questi momenti. Prima di inoltrare questi messaggi, soffermatevi a pensare anche solo per qualche secondo. Prego tutti di non diffondere ulteriormente l’audio evidentemente montato ad arte. Grazie a tutti per la collaborazione”.

Ricordate che anche noi di Positanonews, accogliendo le direttive dell’ordine dei giornalisti, abbiamo messo su una sorta di monitoraggio delle notizie. Vi invitiamo sempre ad assicurarvi delle fonti!