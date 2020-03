Castellammare, guasto idrico improvviso: alcune zone senz’acqua

Guardo idrico improvviso a Castellammare di Stabia. A comunicarlo è la stessa Gori che precisa come in alcune zone della città si sono verificate mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica.

In particolare la zona più colpita è via Savorito, con tutte le stradine a questa collegate.

Ora sono in corso i lavori di riparazione, stando a quanto comunicato, la situazione dovrebbe essere risolta in un paio d’ore, quindi intorno alle 16,30.

La Gori precisa che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.