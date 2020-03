Castellammare, girava senza autocertificazione e con droga in tasca: scatta denuncia per 42enne di Sorrento

Continuano i controlli in Penisola Sorrentina e nelle zone confinanti. A Castellammare di Stabia, durante dei controlli di rito, i Carabinieri hanno individuato un 42enne di Sorrento che girava per strada senza autocerticificazione.

I militari, che stavano agendo all’interno del Rione Savorito, una volta constatato che l’uomo non riusciva a fornire giustificazione, insospettiti, l’hanno perquisito e hanno scovato in una delle tasche un grammo di crack.

I Carabinieri hanno così deferito l’uomo alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, per l’inosservanza dei provvedimenti in atto e hanno anche segnalato il 42enne alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.