Castellammare. Il figlio della maestra contagiata da coronavirus: “Non abbiamo fatto il tampone”

Castellammare di Stabia. La maestra contagiata da coronavirus è stata trasferita ieri sera all’ospedale Cotugno di Napoli. Intanto il figlio, chiuso in appartamento con i familiari, dice che nessun membro della famiglia è stato sottoposto al tampone ma sono tutti in isolamento obbligatorio.

Momenti difficili per un’intera famiglia, così come in molte altre case in Italia. Lo stabiese chiede di non essere abbandonato, per cui lanciamo un appello affinché possa ricevere tutto il sostegno possibile, oltre al sostegno morale che noi e tutti i concittadini siamo pronti ad offrire.

Intanto, auspichiamo in buone notizie da Napoli, dove l’insegnante della scuola di Torre del Greco è stata ricoverata per problemi respiratori.