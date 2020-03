Castellammare . Coronavirus Covid-19, sono 15 i contagiati e tre morti . Cimmino “Senso di responsabilità per spazzare via questa ondata di dolore”

’Asl ha comunicato l’esito positivo al Covid-19 del tampone effettuato ad un uomo di 82 anni, deceduto lo scorso 23 marzo. Si tratta della terza vittima del coronavirus a Castellammare di Stabia. Un esito atteso con ansia dai familiari che tra l’altro, non hanno ancora potuto effettuare le esequie poichè la salma è stata fino ad ora nella sala mortuaria del San Leonardo.

«Il mio pensiero oggi va a lui e a tutta la sua famiglia in questo momento di grande dolore – ha detto il sindaco Gaetano Cimmino – Il virus è un nemico invisibile, che ha già portato via 3 nostri concittadini. Questo è un momento di tristezza e riflessione, ma anche di consapevolezza e senso di responsabilità: restiamo a casa, solo così potremo spazzare via presto questa ondata di dolore

In serata, intanto, è arrivata la notizia del tampone positivo anche per una donna di 72 anni, che attualmente si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva insieme al suo nucleo familiare. «Anche a lei, come a tutti i cittadini positivi al virus, vanno i miei auguri di guarire presto e di vincere questa battaglia» ha qundi detto Cimmino.

Sale a 15, pertanto, il numero dei cittadini stabiesi contagiati dal Covid-19: 11 sono tuttora positivi, di cui 3 ricoverati in ospedale in condizioni stabili, 3 persone sono decedute, una è guarita. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 139 persone, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi e casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.