Castellammare. 37enne tenta il suicidio , salvato in ospedale

Castellammare di STabia ( Napoli ) 37enne tenta il suicidio , salvato in ospedale sposato con due figli e residente a Ponte Persica, è stato trovato stamattina con una corda legata al collo, chiaro tentato suicido.

La suocera, preoccupata della sua lunga assenza, avrebbe trovato il corpo appeso dell’uomo. Subito sono stati allertati gli operatori del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale San Leonardo.

Pare che la moglie fosse ricoverata in quel momento in ospedale e il marito, approfittando di essere solo, deve aver compiuto il gesto estremo nella sua abitazione. E’ stata dunque aperta un’inchiesta dalle forze dell’orinde per procedere con le indagini e capire cosa ci fosse dietro il folle gesto. Dopo essersi sottoposto alle cure mediche, l’uomo è scampato al pericolo.