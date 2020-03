Castel d’Ario (MN). Casa Museo Sartori. VEGETALIA tra Alberi, Fiori e Frutti.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Su “VEGETALIA tra Alberi, Fiori e Frutti” alla Casa Museo Sartori di Castel d’Ario (MN).

Non si fermano le iniziative culturali.

CASA MUSEO SARTORI

Castel d’Ario (MN) – Via XX Settembre, 11/13/15

VEGETALIA tra Alberi, Fiori e Frutti

Apertura da Domenica 8 Marzo, ore 11

8 Marzo – 5 Aprile 2020

La mostra “VEGETALIA” tra Alberi, Fiori e Frutti” nasce da un’idea e progetto di Adalberto Sartori, e gode dei patrocini di Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Castel d’Ario, FAI Delegazione di Mantova, Parco del Mincio, Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano, Terra Crea – Museo d’arte ceramica di Castel d’Ario e Pro Loco di Castel d’Ario.

Le ottantacinque opere d’arte, raccolte in questa significativa rassegna dedicata al mondo vegetale, sono state realizzate a partire dagli anni ’60 del secolo scorso fino ai nostri giorni, dagli ottantacinque artisti invitati.

La mostra intitolata non a caso “VEGETALIA tra Alberi, Fiori e Frutti”, propone opere che raffigurano paesaggi incontaminati reali o fantastici e paesaggi inquinati; le colline toscane, la Lessinia, i colli euganei, le rive dei fiumi Po, Mincio e Adige, ed il Lago Maggiore e di Ledro; boschi, grandi alberi e alberi spogli, i platani, i salici, la betulla, i glicini, gli ulivi di Puglia, pini marittimi, i fichi d’India, le 4 stagioni, sezioni di tronchi, i frutteti e i vigneti, pianure, campi fioriti, giardini e giardini all’italiana; omaggi a Castel d’Ario e a Monzambano, la denuncia degli incendi in Australia, alberi morti, Amazzonia Zero, Berkshire’s foliage; vasi e composizioni con fiori, rose, camelie, stelle di Betlemme, passiflora, bardana maggiore, garofani, iris, gerani, germogli, nature morte, composizioni di frutta, mele, pere, ciliegie, limone, uva, banane, melograni, noci, peperone, cavolo, bietola, zucca, aglio e peperoncini…

L’offerta per il visitatore è ricca di proposte, sia per le varie interpretazioni dei soggetti presentati con stili molto diversi gli uni dagli altri che per le varie tecniche utilizzate per la loro realizzazione: dipinti ad olio, acrilico, tecnica mista, smalto, tempera, acquerello, chine, gessi a olio, acquaforte, acquatinta, monotipo, collage, foglia oro, stampa digitale, pannelli e sculture in acrilico termoformato, legno, nastri, carta, terracotta, ceramica.

Gli artisti (22 donne e 63 uomini), nati tra il 1908 e il 1981, provengono per nascita o residenza, dall’intero territorio nazionale e precisamente dalle varie città e province di Torino, Biella, Vercelli, Alessandria, Milano, Monza, Brianza, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Venezia, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Genova, La Spezia, Lucca, Firenze, Terni, Roma, Teramo, Pescara, Chieti, Napoli, Salerno, Cosenza, Foggia, Bari, Lecce, Catania, Ragusa e anche dall’estero: Inghilterra, Svizzera e Libano, e presentano ciascuno un’opera significativa che rispecchia la peculiarità della propria espressione artistica e spesso anche del territorio in cui vivono.

Durante la mostra è possibile visitare il Museo d’Arte Ceramica “Terra Crea – Sartori”. Nel Museo, ancora in divenire, è presentato il primo nucleo della raccolta di Opere ceramiche, collocate in modo permanente negli spazi predisposti nel cortile interno del palazzo. Oltre 140 sono le piastre ceramiche che, modellate ed elaborate secondo le varie tecniche e ispirazioni dagli artisti, sono fissate alle pareti.

PROGETTO SCIENTIFICO

Titolo mostra: VEGETALIA tra Alberi, Fiori e Frutti

Sede: Casa Museo Sartori

Luogo: Castel d’Ario (Mn), via XX Settembre, 11/13/15

Apertura da Domenica 8 Marzo 2020, ore 11.00

Durata: dall’8 Marzo al 5 Aprile 2020

Idea e progetto: Adalberto Sartori

Mostra e catalogo a cura di: Arianna Sartori

Testo critico in catalogo: Maria Gabriella Savoia

Catalogo: Archivio Sartori Editore, Mantova

Progetto espositivo e allestimento: Stefano Bosi

Organizzazione: Associazione Culturale Casa Museo Sartori, Castel d’Ario

(Catalogo: 192 pagine con testo critico di Maria Gabriella Savoia, riproduce tutte le 85 opere a colori e le biografie degli artisti – Archivio Sartori Editore, Mantova. € 25,00)

Orario: Sabato 15.30-19.00 – Domenica 10.00-12.30 / 15.30-19.00.

Ingresso: libero.

Info: Tel. 0376.324260

Con il patrocinio di:

Regione Lombardia nella figura dell’Assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli,

Provincia di Mantova nella figura del Presidente Beniamino Morselli

Comune di Castel d’Ario nella figura del Sindaco Daniela Castro

FAI Delegazione Mantova

Parco del Mincio

Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano

Terra Crea – Museo d’arte ceramica di Castel d’Ario

Pro Loco Castel d’Ario