Nuovo caso di Coronavirus a Castellammare di Stabia, sale a 19 il numero dei positivi. La prima contagiata è guarita e torna a casa

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino:

Sale a 19 il numero dei cittadini di Castellammare di Stabia positivi al coronavirus. L’Asl ci ha comunicato che un 57enne, attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare, è risultato positivo all’esito del tampone che era stato effettuato nei giorni scorsi.

Sono 15 i contagiati tuttora positivi, 3 dei quali ricoverati in ospedale, mentre 3 sono i cittadini deceduti. La prima contagiata, intanto, perfettamente guarita, è rientrata a casa dopo aver vinto la sua battaglia con il virus. Un bel segnale per tutti quelli che oggi lottano contro questo nemico invisibile, a cui auguro di riuscire a guarire in fretta e tornare presto in piena forma.