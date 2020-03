CASO DI CORONA VIRUS SOSPETTO A SORRENTO

ULTIM’ORA NOTIZIE

OSPEDALE DI SORRENTO ISOLATO PER CASO SOSPETTO DI CORONA VIRUS

PROBLEMA AFFRONTATO CON LEGGEREZZA

I MEDICI SONO TRANQUILLI E SERENI ASPETTIAMO GLI ESITI

Sul posto in ospedale a Sorrento il nostro direttore Michele Cinque per le verifiche giornalistiche circa il caso sospetto di una donna spagnola che si è recata da sola al Pronto Soccorso di Sorrento. Fatti i controlli e tampone per i sintomi della malattia infettiva. Nell’ospedale di S. M. della Miseriordia fatto immediatamente il tampone inviato al “Cotugno e allo “Spallanzani. Si attendono le notizie certe delle analisi e nel frattempo la struttura ospedale resta isolata per tutte le precauzioni edihe e le indicazioni a difesa della comunità dovute a fronteggiare un problema serio e grave per questa infezione intenazionale che speriamo dia esiti negativi.