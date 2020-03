CasaAgerola, dopo Casagrande ecco il messaggio di Lino Vairetti: “Festeggeremo insieme la fine dell’incubo” – VIDEO

Si è aggiunto anche il cantante Lino Vairetti al messaggio di solidarietà diretto, in particolare, ad Agerola. L’hashtag lanciato, come sappiamo da qualche giorno, è “CasaAgerola, è fa riferimento a tutti gli artisti che partecipano al Festival “Sui sentieri degli Dei”. Ogni giorno l’organizzazione del Festival condividerà un video messaggio di un artista, questo per sensibilizzare i cittadini sulla problematica Coronavirus.

Qualche giorno fa, a salutare la Svizzera dei Monti Lattari è stato l’amato attore napoletano Maurizio Casagrande, che con un caloroso appello a restare a casa.

Ora come detto si è aggiunto Lino Vairetti, voce del gruppo storico Osanna: “Un caro saluto a tutti gli abitanti di Agerola, di cui sono follemente innamorato – ha dichiarato- Vi invito a rimanere a casa. E’ molto importante per superare questo momento drammatico: solo così possiamo poi rivederci questa estate per cantare e ballare ancora. Festeggeremo la fine di questo incubo”.