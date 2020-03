Casa Agerola continua a sfornare video di personaggi famosi, che sono rimasti affascinati dalla Svizzera dei Monti Lattari e che in questi giornate difficili, stanno dimostrando tutto il loro affetto verso il gentile popolo agerolese. Dopo Maurizio Casagrande, Lino Vairetti, Alessandro Incerto e Lucariello, anche il comico Alessandro Bolide non vede l’ora di riabbracciare il pubblico di Agerola e con la sua proverbiale ironia, attraverso il video messaggio invita a restare a casa con il suo tormentone che l’ha reso celebre in Made in Sud, ovvero “Ma che ce ne fotte!”, sdrammatizzando questo momento.