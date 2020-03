Capri Watch affianca i mini campioni della racchetta nella XV edizione Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving 2020. Il 1 Febbraio ha preso il via la quindicesima edizione del circuito promozionale “Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving” riservata ai nati dal 2004 al 2011 e caratterizzata da 132 tornei in 17 regioni d’Italia e la seconda edizione dello Junior Wheelchair.

Un circuito nazionale dedicato ai giovani tennisti che vede, ancora una volta, il brand Capri Watch sostenere questa particolare manifestazione agonistica iniziata nel mese di febbraio.

Il Master Finale di Roma, dal 19 al 27 agosto, chiuderà le due manifestazioni itineranti al quale potranno partecipare i vincitori e i finalisti delle tappe del circuito e i semifinalisti delle 17 tappe speciali presso i Centri Estivi FIT di Brallo, Castel di Sangro, Paderno del Grappa, Serramazzoni, del nuovo Centro di Scoglitti e delle 8 tappe Junior Wheelchair.

“Ed anche in questa edizione del 2020 che con i suoi tornei attraversa tutto lo stivale – tiene a sottolineare il Ceo di Capri Watch Silvio Staiano – abbiamo voluto, come sempre, non far mancare il nostro sostegno al mondo del tennis ed in particolare ai circuiti giovanili e d per ribadire l’importanza dello sport che riesce ad infondere e far acquisire valori morali ai giovani atleti”.

E in sinergia con Silvio Staiano il presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi:“Avviare i più piccoli al tennis all’insegna del

divertimento e dei valori dello sport si è rivelata una formula vincente. Il circuito “Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving” è forse il miglior prodotto della collaborazione in ambito tennistico tra pubblico e privato. Siamo soddisfattissimi di questa sinergia e come ormai accade da diversi anni la Federazione stessa offre il suo contributo alla promozione dell’evento anche grazie al canale televisivo SuperTennis che racconterà la manifestazione”.

Ed a conferma di quanto dichiarato da Staiano e Binaghi è in grande espansione in questa edizione il settore Junior Wheelchair .Dopo il successo di partecipazione ed interesse ottenuto nelle cinque tappe dello scorso anno il numero dei giocatori si è triplicato rispetto all’anno precedente.

A tal proposito nel 2020 la Federazione Italiana Tennis ha programmato una serie di iniziative ed interventi che vedono coinvolti i giovani tennisti in carrozzina che entreranno nella classifica italiana che sarà istituita e riservata appunto ai giovani giocatori. Ed anche in questo torneo Capri Watch ha voluto griffare una cosi particolare gara.

Sono infatti i giovani sui quali ha voluto da sempre puntare Capri Watch, ribadisce Staiano come il trio dei giovanissimi campioni che dal 2017 sono entrati a far parte della grande famiglia Capri Watch.

E in solo due anni incredibile è stata la scalata nel campo internazionale delle ATP di Matteo Berrettini che a soli 24 anni è balzato, in appena due anni, all’ottavo posto della classifica dell’ATP, inseguito al 45esimo posto da un altro Capri Watch Tennis man Lorenzo Sonego a chiudere il terzetto italiano gloria e vanto dei testimonial di Capri Watch il 22enne romano Liam Caruana che in pochi anni è riuscito a piazzarsi 437esimo posto del ranking

Ma lo sguardo lungimirante di Capri Watch non si ferma solo ai campioni ma arriva alle radici che sono alla base di questo inossidabile sport: cioè i bambini

Capri Watch infatti ha voluto addirittura dedicare un’intera collezione al tennis, un ricco portfolio per gli appassionati di questo sport di tutte le età che va dagli sportivissimi orologi Tennis da uomo agli eleganti esemplari da donna Tennis MultiJoy. per finire con la Linea Junior per i mini tennisti.

E saranno questi particolari Capri Watch che Silvio Staiano consegnerà ai vincitori della lunga kermesse che si chiuderà con il Master Finale dal 19 al 27 agosto nel cuore della capitale.