Capri, negativo il tampone coronavirus. Il post Silvio Staiano, CEO di Capri Watch: “Sto con gli infermieri”

L’isola di Capri e la Penisola Sorrentina possono tirare un sospiro di sollievo. La donna originaria dello Sri Lanka, ricoverata da ieri all’ospedale Capilupi di Capri, non è affetta da coronavirus. Negativo il tampone esaminato al Cotugno di Napoli, ma auguriamo una pronta guarigione alla donna, le cui condizioni di salute sono pessime.

L’ormai celebre leader di Capri Watch, Silvio Staiano, dice la sua in merito a questa vicenda e condivide i suoi elogi a tutto il personale sanitario tra cui medici, infermieri e volontari che, in questi giorni di caos, lottano e lavorano per garantire la maggior assistenza possibile.

Ecco il post su Facebook del CEO di Capri Watch, Silvio Staiano:

Io sto con gli infermieri, coi medici e coi paramedici e tutti i volontari!

C’è stato qualcuno che, tramite messaggio, per protagonismo o altro, ha diffuso notizie su un caso sospetto di C.virus e non contento ha suggerito che, per “precauzione”, sull’aliscafo è meglio stare alla larga da quelli che lavorano al Capilupi, l’Ospedale di Capri, con preghiera di diffondere il messaggio.

Mi astengo da ogni commento, ma a questo messaggio rispondo esternando tutta la mia solidarietà e gratitudine per tutti quanti svolgono, con onestà, umiltà e dedizione, il loro lavoro accollandosi tutti i relativi rischi. Questo vale per tutti i dipendenti del nosocomio caprese ma anche per una foltissima schiera di volontari.

Grazie!

No al razzismo, al classismo, all’odio sociale, etnico e religioso. Viva l’amore e… fatelo!