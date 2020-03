Capri. La Giunta Comunale delibera di sospendere tutti i pagamenti dei tributi fino al 31 maggio

La Giunta Comunale di Capri, presieduta dal Sindaco Marino Lembo, ha deliberato di sospendere tutti i pagamenti dei tributi dovuti da cittadini e imprese fino al 31 maggio 2020. La Giunta Comunale, nell’odierna seduta in collegamento Skipe, presiduta dal Sindaco Marino Lembo,su proposta dell’Assessore al Bilancio, Salvatore Ciuccio, ha deliberato la sospensione dei termini di pagamento di tutti i tributi di competenza comunale in scadenza nel periodo compreso dal 8 marzo al 31 maggio 2020, preso atto della difficoltà e straordinarietà della situazione creatasi a causa dello stato di emergenza epidemiologica. “Abbiamo preferito” – ha dichiarato il Sindaco Marino Lembo –“prendere sin da ora questo primo provvedimento d’urgenza, non fissando le scadenze, in quanto, consapevoli delle enormi difficoltà in cui si troveranno i cittadini e le imprese con la stagione turistica alle porte notevolmente se non del tutto compromessa,a fine maggio avremo un quadro più preciso della situazione”.

“Con questa delibera” – prosegue l’Assessore al Bilancio, Salvatore Ciuccio -“ abbiamo inoltre impegnato già Giunta e Consiglio a emanare ulteriori atti e provvedimenti che non siano solo di sospensione ma soprattutto di esenzioni, concessione, contributi, aiuti economici e finanziari che saranno stabiliti in aggiunta a quelli eventuali del Governo e della Regione Campania. Costituiremo, poi, un fondo straordinario attingendo dal nostro avanzo di amministrazione qualora non siano sufficienti i fondi derivanti dalle nostre entrate correnti anche se chiederemo allo Stato il trasferimento di fondi per far fronte alla crisi. Ma chiaramente tutti i Comuni chiederanno questo e pertanto e meglio se iniziamo a pensarci a livello locale”.

Qui l’allegato.