Capri. Installazione artistica per la giornata internazionale dei diritti della donna: una gabbia con due grandi scarpe rosse

Capri si prepara alla giornata internazionale dei diritti della donna e lo fa con un’installazione artistica in via Roma, vicino alla famosa Piazzetta. L’opera è stata donata all’isola dalla scultrice Anna Izzo e si intitola “La violenza è una gabbia”. Rappresenta due enormi scarpe rosse con tacco a spillo racchiuse in una gabbia. Un chiaro segnale contro la violenza sulle donne che ogni anno miete migliaia di vittime. E proprio davanti alla scultura, domenica 8 marzo si vivrà un momento di riflessione proprio sul tema delle violenza sulle donne.

(foto Caprinews)